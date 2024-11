Serie A | vince la Fiorentina Roma ko

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.59 Vola la, cade la. Viola a 25 punti in vetta con Napoli e Atalanta grazie al 3-1 sul Verona, fermo a 12.Giallorossi (13 punti) sconfitti all'Olimpico 2-3 dal Bologna che raggiunge il Milan a quota 18 punti. Al 'Franchi' tris di Kean (4', 59' e 92'): l'attaccante viola sale a 8 gol. Al 18',il momentaneo pareggio di Serdar All'Olimpico, Castro per il Bologna (25'), pari di El Shaarawy (63'), Orsolini (66') e Karlsson (77') allungano per i rossoblù, accorcia di nuovo El Shaarawy (82'), ma è troppo tardi.