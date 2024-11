Quotidiano.net - "Sarà un ritorno alla pace attraverso la forza”. Wsj: Trump pronto a mostrare i muscoli

Roma, 10 novembre 2024 – Nello stesso giorno in cui il Cremlino sottolinea l’imprevedibilità del presidente in pectore Donaldin politica estera, il Wall Street Journal avverte: "Si prevede che il presidente eletto metta in mostra la potenza economica e militare degli Stati Uniti, cercando di instillare paura nei rivali e ottenere maggiori concessioni dagli alleati". La linea viene individuata in un articolo in cui si analizza come il tycoon intende governare in un mondo più pericoloso, tra "accordi e deterrenza". Secondo consiglieri attuali e passati di, gli Stati Uniti non sono stati temuti abbastanza all'estero durante l'amministrazione Biden. Mostrando la potenza economica e militare americana, la seconda presidenzadovrebbe portare lao, almeno, evitare ulteriori escalation in Ucraina, in Medio Oriente e oltre, scrive il WSJ.