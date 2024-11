Iodonna.it - Sapete che ogni anno circa sei milioni di tonnellate di beni tessili invenduti vengono conferiti in discarica?

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Un giorno lontano, magari tra qualche centinaio d’anni (cambiamento climatico permettendo), qualcuno sul nostro pianeta scoprirà l’esistenza nelle abitazioni dell’uomo tecnologicus del XXI secolo di una stanza nascosta in un’altra stanza (forse da letto), piena di vetrine e teche.Quel qualcuno, del tutto a digiuno di piramidi e sarcofagi per poter ricondurre all’epoca egizia il singolare ritrovamento, si chiederà la funzione di questo strano posto, ipotizzando l’esistenza di un piccolo museo privato, di un lussurioso boudoir, di una stanza per le torture, di una torre di controllo della domotica. A nessuno (forse) degli studiosi, impegnati nella ricerca archeologica, verrà in mente che l’uomo del XXI secolo poteva aver inventato una camera apposita dove depositare in bell’ordine abiti e accessori posseduti a profusione: la mitologica cabina armadio.