Gaeta.it - Roma, giovane lancia sassi contro veicoli in transito: denunciato per danneggiamento

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio preoccupante ha avuto luogo ieri sera a, quando unha scatenato il panicondoe pietreinnella zona di via Tiburtina. L’episodio è accaduto intorno alle 21.30, all’altezza dell’incrocio con via del Tecnopolo, con un uomo di 25 anni protagonista.Il vandalismo in via TiburtinaL’azione del venticinquenne, un marocchino senza fissa dimora con precedenti penali, ha colpito non solo le automobili, ma anche i bus pubblici, creando situazioni di rischio e disagio per i passeggeri. Tre autobus della Cotral, impegnati nel servizio di trasporto verso la stazione di Ponte Mammolo, sono stati danneggiati. Alcuni finestrini sono stati colpiti dai, costringendo i conducenti a fermare la corsa e rientrare al deposito, interrompendo il servizio pubblico per motivi di sicurezza.