Calciomercato.it - Roma-Bologna, l’Olimpico si ‘ribella’: la Curva Sud si svuota

Il settore caldo del tifo giallorosso abbandona lo stadio all’intervallo sul risultato di 1-0 per i rossoblù: la contestazione si fa sempre più duraÈ protesta definitiva. Il primo tempo altracontinua a tracciare la strada di una squadra persa, senza nerbo né idee di gioco, ma soprattutto la voglia e la forza di metterle in campo. Così dopo tutti gli striscioni, i cori di contestazione alla squadra, all’allenatore e alla società, laSud ha dato il segnale ‘estremo’. All’intervallo, dopo aver mostrato il loro malumore per lo 0-1 in maniera veemente, hanno cominciato addirittura ad abbandonare lo stadio.Tifosi in(LaPresse) – calciomercato.itDurante il match c’era stato un sostanziale silenzio, quasi indifferenza, con poche ‘pezze’ e stendardi. Anche quei pochi sono progressivamente spariti e nel corso della ripresa la Sud si è cominciata progressivamente are.