Piperspettacoloitaliano.it - Qui non è Hollywood recensione serie tv di Sarah Scazzi: il delitto di Avetrana diventa un perfetto thriller all’italiana

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

Ladi Qui non è, latv diLatv più sentita e criticata dell’autunno 2024. Inizialmente sospesa per un provvedimento del comune dia causa del titolo che avrebbe infangato il piccolo comune pugliese, la fiction diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Disney Plus è stata trasmessa in chiaro con 4 episodi che riassumono uno dei casi più rumorosi della cronaca italiana degli ultimi venti anni, ovvero ildi. La morte della piccolaha scosso tutta l’Italia e latelevisiva prova a restituire al pubblico un ritratto preciso, accurato e a tratti romanzato. Ma cosa ne pensiamo ? Ecco le pagelle, la valutazione e ladi Qui non è.Ildisecondo i protagonistiOgni puntata è dedicata ai personaggi principali del racconto, secondo il punto di vista personale.