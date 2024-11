Papa | nuovo appello per pace e ambiente

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.41e preghiere delper la "martoriata Ucraina dove sono colpiti scuole e ospedali", come anche per Israele, Palestina, Libano. "Preghiamo per lain tutto il mondo", ha detto Francesco dopo l'Angelus. Dal Mozambico "notizie preoccupanti", ha detto degli scontri dopo il voto: invito al dialogo e alla "ricerca della". Un pensiero alla tragedia di Valencia. Domani la conferenza sul clima Cop29 a Baku: "Auspico dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune".