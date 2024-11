Thesocialpost.it - Operaio ucciso a Foligno, fermato un 17enne: a casa le scarpe intrise di sangue

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Perugia, 10 novembre 2024 – La polizia di Perugia haun minorenne di 17 anni, considerato responsabile dell’omicidio di Salvatore Postiglione, 57 anni, dipendente di una ditta di edilizia. L’uomo era stato trovato in fin di vita nel parcheggio della zona industriale diil 7 novembre scorso, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. Nonostante il tentativo di trasportarlo in ospedale, Postiglione è deceduto poco dopo.Indizi e perquisizioni: prove decisive contro ilDurante una perquisizione indel minorenne, la polizia ha rinvenuto abiti eintrisi di, presumibilmente utilizzati durante l’aggressione. Sequestrato anche un monopattino che, secondo le indagini, sarebbe stato usato dal giovane sia per raggiungere la zona dell’omicidio sia per fare ritorno a