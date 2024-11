Quotidiano.net - Muti: "La musica è un’armonia universale"

Il pensiero occidentale ha dedicato numerose riflessioni alla. Severino Boezio, nel suo De institutione, dice che laè parte di noi, nobilita o degrada il nostro comportamento. Nietzsche, circa millequattrocento anni dopo, nel Crepuscolo degli idoli, afferma che senza lala vita sarebbe un errore. Il cardinale Gianfranco Ravasi, tempo fa, mi ha ricordato una magnifica esortazione di Cassiodoro: "Se noi uomini continueremo a commettere ingiustizie, Dio ci punirà togliendoci la". Ecco, io penso che ancora oggi sia importante riflettere sullae diffonderne la conoscenza. Laclassica, in particolare, non riguarda solo un’élite di appassionati o di intenditori, ma è un bene che appartiene a tutti, tutti dovremmo esserne contagiati, toccati. “Intendere”, peraltro, è la parola più sbagliata per la: anche Dante nel XIV canto del Paradiso suggerisce che essa è rapimento, non comprensione.