Lanazione.it - ’Molina’ di Quarrata e Gruppo Nannini. La grande scommessa del cioccolato

Sarebbe andato in porto l’acquisto, da parte del, dell’aziendadi(Pistoia). Ad agosto avevamo anticipato l’interesse che il, 250 dipendenti e un fatturato di 24 milioni di euro, aveva manifestato nei confronti dell’azienda ’La Molina’, leader nella lavorazione artigianale deldi alta qualità. L’operazione, che in estate era nella fase di valutazione, sarebbe dunque risultata conveniente. ’La Molina’ ha 16 dipendenti e un fatturato 2022 da un milione e mezzo di euro. Il, che fa capo al magnate kazako Igor Bidilo, intende acquisire il 100% dell’azienda portando a termine l’operazione indicativamente verso la metà di settembre, conservando il marchio.è rinomato per i suoi dolci, i gelati e anche per il caffè: nell’elenco delle golosità mancava quindi un prodotto must come il, ancora meglio se artigianale.