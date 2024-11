Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hardy e il Ruolo della Sua Controfigura in “Venom: The Last Dance”

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.e l’Inseparabile Collaborazione con Jacob TomuriTom, 47 anni, noto per la sua dedizione alle scene d’azione, ha ammesso che nonostante ami immergersi in scene intense, c’è un limite a quello che è disposto a fare da solo. Quando le sequenze diventano troppo rischiose o gli addetti alla sicurezza pongono dei vincoli,si affida alla suadi fiducia, Jacob Tomuri. Il duo ha lavorato insieme a partire da Mad Max: Fury Road nel 2015, creando una collaborazione solida e basata sulla fiducia.ha spiegato al magazine britannico Hello!: “Farò tutto quello che mi è permesso fare, poi Jacob fa il resto. Non è solo una grandeper quando ne ho bisogno, ma mi fa anche un’ottima impressione.