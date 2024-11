Inter-news.it - Lukaku, pronta l’accoglienza per Inter-Napoli. Ma una differenza dallo scorso anno – CdS

Tra i tanti spunti che fornisce, specialmente il fatto che ci si giochi il primo posto in campionato, il Corriere dello Sport ricordaattesa per il ritorno di Romelu. Con una, però, rispetto alloACCOGLIENZA– Ormai lo sappiamo, il rapporto fra i tifosi nerazzurri e Romeluè decisamente incrinato dopo il comportamento del belga nell’estate del 2023. Per questoche si prospetta in vista diper l’attaccante non sarà, naturalmente, delle migliori. Gli spalti di San Siro per il big match di questa sera alle 20.45 sargremiti, un sold out con una marea di tifosia rendere la partita dell’ex nerazzurro particolarmente – per usare un eufemismo – complicata. Tanti i fischi che, infatti, pioversu Roneludurante tutto il corso della gara, con l’obiettivo di farlo “steccare” e di impedirgli di trovare la via del gol.