Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la settima giornata di Serie A1 ditra Reale Mutua Fenerae Prosecco Doc Imoco. Laa punteggio pienoaffronta l’esame, squadra che punta decisamente ad uno dei primi quattro posto in classifica e che finora nelle prime sette partite disputate in campionato (ha già giocato l’anticipo della 13ma giornata), ha conquistato cinque successi contro due sole sconfitte ma soprattutto è specializzata in tie break visto che per ben quattro volte ha avuto la meglio al quinto set. Le venete occupano ovviamente la prima posizione in classifica con 21 punti, frutto di sette vittorie a fila (anche loro hanno già anticipato la partita della 13ma giornata), mentreè sesta in classifica con 11 punti all’attivo.