Sport.quotidiano.net - L’intervista Il tecnico: "La sosta ci serve per recuperare energie e migliorare certi aspetti». Affaticamento per Coppolaro. Calabro: "Brutto inizio, poi è mancato il cinismo»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

A Modena la Carrarese ha riassaporato il gusto amaro della sconfitta ma è un qualcosa che fa parte dell’ordine delle cose come ha confermato in sala stampa a margine dell’incontro ilAntonio. "Giocare contro una squadra del genere è sempre complicato. Il Modena veniva da un momento di difficoltà ma resta pur sempre una compagine composta da effettivi di livello assoluto. Non abbiamo approcciato la gara come al solito. Siamo andati in difficoltà nel primo quarto di gara, forse perché spiazzati dal loro sistema di gioco, ed in più abbiamo dovuto fare i conti con l’uscita anzitempo diche, fortunatamente, dovrebbe aver rimediato solo unal muscolo del polpaccio. Ho reputato necessario rispondere al loro assetto con un centrocampo più folto creando un 3-5-2 puro con Zuelli e Giovane ai fianchi di Schiavi.