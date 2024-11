Formiche.net - L’eredità (oggi persa) della sinistra sociale Dc. Il commento di Merlo

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

La storica esperienza politica e culturaledi ispirazione cristiana non può, come ovvio e scontato, essere confusa con l’attuale conduzioneCgil guidata da Maurizio Landini.che ha trovato la sua compiuta espressione nel partitoDemocrazia Cristiana e che è stata rappresentata da uomini come Carlo Donat-Cattin, Franco Marini, Guido Bodrato e Sandro Fontana, solo per citare i leader più significativi. Non c’è alcun confronto possibile tra le due esperienze, anche se il contesto politico, culturale e storico è profondamente diverso. Ma non sono diversi, rispetto al passato, gli ingredienti che compongono quella che comunemente viene definita come la “questione”. E cioè, difficoltà quotidiane dei ceti popolari, crescita delle disuguaglianze, aumentopovertà e dell’emarginazione, tenuta dell’occupazione e ricette per lo sviluppo.