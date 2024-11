Ilrestodelcarlino.it - La campagna di Amico a... fumetti

Dire cose ’difficili’ in modo semplice con un linguaggio che parla intimamente di lui e della sua storia personale. Si potrebbe sintetizzare così l’idea che sta alla base delladi comunicazione di Federico(identificata con lo slogan autoironico ’Ci vorrebbe un’), candidato alle elezioni regionali nella lista del Pd, che proprio in questi giorni ha lanciato sui social le prime due puntate di una serie originale a, interamente pensata e creata per laelettorale. A cavallo tra il sapore un po’ nostalgico di un recente passato che guarda al secolo scorso e le nuove frontiere della comunicazione digitale, l’operazione iniziata la scorsa settimana, che si protrarrà con uscite regolari fino al termine dellaelettorale, punta a alleggerire alcuni ’cavalli di battaglia’ del candidato con l’aiuto del fumetto.