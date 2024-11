Ildifforme.it - Kiev in bilico tra Trump e Biden: nuovi aiuti, ma la “pace giusta” è sempre più lontana

Leggi l'articolo completo su Ildifforme.it

Un presidente alla fine del suo mandato, con sole sei settimane per concludere ciò che ha iniziato quattro anni fa, e un presidente che tra meno di due mesi salirà al potere, con già pronti 300 emendamenti per “cambiare l’America” e soprattutto per modificare l’influenza che gli Usa esercitano sul resto del mondo. Joe.L'articolointra, ma la “” èpiùproviene da Il Difforme.