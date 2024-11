Terzotemponapoli.com - Inzaghi e le manovre anti Napoli

Simone, allenatore dell’Inter, avrebbe studiato una gabbia per arginare Khvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku e Scott McTominay. Questo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport”: “Sarà Acerbi il primo marcatore di Lukaku ma, quando il belga non stazionerà in area di rigore, verrà preso in consegna a turno da Calhanoglu e poi Bastoni. Al trio Barella, Dumfries e Pavard il compito di bloccare sul nascere ogni iniziativa di Kvaratskhelia e Mctominay”.farà guidare la difesa ad AcerbiAnche stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simoneè pronto a schierare nuovamente Francesco Acerbi al centro della difesa per la gara contro il: “Per occuparsi di Lukaku c’è bisogno di uno specialista. Eè pronto a sfoderarlo. A meno di sorprese, infatti, questa sera sarà Acerbi a guidare la difesa nerazzurra.