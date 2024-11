Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli: Sfida per il Primato

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

La dodicesima giornata di Serie A propone uno scontro di alta classifica, due squadre che occupano le prime due posizioni e sono separate da un solo punto. Questo confronto, che si svolgerà al Meazza di Milano, vede ilintenzionato a difendere il proprio, mentre l’punta al sorpasso. Entrambi gli allenatori, Simone Inzaghi per l’e Antonio Conte per il, si affideranno a moduli consolidati e a strategie studiate per esaltare i punti di forza dei rispettivi schieramenti.Il modulo e le scelte tattiche dell’: Inzaghi e il suo 3-5-2Simone Inzaghi schiererà l’con il collaudato 3-5-2, una scelta che ha dato stabilità alla squadra. La coppia d’attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, un duo che ha dimostrato di poter coniugare velocità e capacità realizzativa.