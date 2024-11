Ilveggente.it - Inter-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

è una partita valida per la dodicesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Il ritorno di Antonio Conte nel San Siro nerazzurro, i dubbi su untornato “umano” dopo la batosta con l’Atalanta, la concreta possibilità per l’di tornare in vetta (da sola). Di spunti diesse ne offre numerosi il match clou della dodicesima giornata di campionato tra prima e seconda in classifica, separate da appena un punto. 25 il, 24 l’, ossia le ultime due squadre ad aver vinto il tricolore.A: tv,– Il Veggente (Ansa)Imbrigliato da Gasperini e dalla sua Dea, ildomenica scorsa ha incassato il secondo k.o.