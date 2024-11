Thesocialpost.it - Inter-Napoli, grande battaglia a San Siro. Finisce 1-1

si affrontano a San, 75.000 spettatori per assistere a una partita che vale il primo posto in classifica. La partita, come prevedibile, molto tattica ma anche molto combattuta. Al 23? la sblocca il, su un’azione da calcio d’angolo. Bello schema, una difesa nerazzurra un po’ distratta e su una sponda di Rrahmani è Mc Tominay a metterla dentro sottoporta: azzurri in vantaggio. L’nel finale di tempo cerca di premere alla ricerca del pareggio. Prima c’è un’occasione di Acerbi con una parata di piede di Meret, poi un gran tiro di Calhanoglu dalla distanza buca un non impeccabile Meret. Il primo tempo termina sull’1-1. Nella ripresa due occasioni per l’nei primi minuti, ma Lautaro sbaglia lo stop su un bel cross di Dumfriea quando era solo davanti a Meret.