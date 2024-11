Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto e camion, muore l’imprenditore Massimo Ferrarini. “Amava viaggi e motori”

Fiorano (Modena), 10 novembre 2024 – Un impatto fatale. Difficile sapere con esattezza cosa sia accaduto quell’attimo prima, quel maledetto istante costato la vita a, 55 anni, residente a Sassuolo, imprenditore molto conosciuto nel distretto ceramico e a Palagano dove era nato e cresciuto, vittima di unstradale avvenuto tra venerdì e sabato sulla Pedemontana. Un urto violentissimo contro unnel cuore della notte, su una strada a quell’ora praticamente deserta. L’ennesima tragedia è avvenuta alle 3 e mezza sulla Pedemontana all’altezza del comune di Fiorano. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’sono ora nelle mani dei carabinieri. Da quanto risulta dai primi accertamenti,era solo alla guida del suo pick up Dodge Ram, stava procedendo in direzione Maranello quando, giunto all’altezza del distributore Eni si è scontrato con un, un bilico che pare fosse in fase di manovra.