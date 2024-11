Sport.periodicodaily.com - Il Lecce ha esonerato Gotti

Salta la seconda panchina in Serie A. Dopo De Rossi, stavolta è toccato a Lucasalutare dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli nell’ultima uscita di campionato. Ilha infattiil proprio tecnico e nelle prossime ore annuncerà il sostituto che dovrà cercare di portare la squadra fuori dalla zona retrocessione.ILHA: IL COMUNICATO UFFICIALEIl club salentino ha annunciato ufficialmente l’esonero del tecnicoattraverso un comunicato: “L’U.S.comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sign. Luca. A misteril ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”.Il tecnico di Porto Viro paga un andamento molto deludente condito da 7 sconfitte, 3 pareggi e due vittorie, di cui l’ultima contro il Verona che aveva fatto intravedere qualche segnale di ripresa, evidentemente illusorio.