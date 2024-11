Calciomercato.it - Giallo Juric prima della partita: indizio pesante

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Polverone Roma anche nel presfida contro il Bologna. Ivannuovamente al centro dell’attenzione: la situazione Ultima uscitasosta per gli impegni delle nazionali. La Roma sta affrontando oggi pomeriggio il Bologna di Italiano in una gara da provare a portare a casa sia per risollevare le ambizioni di classifica che per provare timidamente ad oscurare un periodo negativo sotto la gestione di Ivan(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore croato è finito sotto i riflettori con la feroce critica di ambiente e tifosi per una sterzata post esonero di De Rossi che a conti fatti non è mai arrivata. Nella conferenza stampa di vigiliasfida contro i felsinei è stato piuttosto duro e netto sotto ogni punto di vista, andando a toccare diversi argomenti.