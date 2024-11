Spettacolo.periodicodaily.com - FABRIZIO MOCATA, Nomination al 25° Latin Grammy Award 2024

Il pianista italiano, riconosciuto come uno dei talenti più innovativi del tango internazionale, è stato nominato al 25°insieme all’armonicista argentino Franco Luciani, per il loro album “Tango Cruzados”, selezionato nella categoria “Mejor Álbum de Tango”., Il Pianista Italiano che Conquista il Mondo del Tango con unaaiIl pianista e compositore italiano, uno dei talenti più innovativi e promettenti della scena internazionale del tango, ha ricevuto una prestigiosaal 25°, che si terrà il 14 novembrea Miami. Accanto a lui, nella stessa categoria, figura anche l’artista argentino Franco Luciani. Insieme, sono stati selezionati per il loro album “Tango Cruzados”, nominato nella categoria “Mejor Álbum de Tango”.