Drammatico incidente sulla statale coinvolta coppia di fidanzatini | Gloria muore a 17 anni

Dramma a Ripamolisani, comune alle porte di Campobasso. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente, nello schianto è morta una ragazza di 17di nome. Sul luogo dell'sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, gli agenti di Polizia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e la strada chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i primi rilievi necessari. Le immagini diffuse dai media locali mostrano la violenza dell'impatto, con i veicoli completamente distrutti. L'è avvenuto intorno alle 20.30,647 Bifernina, all'altezza del viadotto Ingotte, poco fuori dal capoluogo molisano.