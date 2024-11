Gaeta.it - Cub Trasporti chiede la proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La crisi che ha colpitocontinua a far discutere, spingendo il sindacato Cuba rire misure urgenti di sostegno per i dipendenti. Con i licenziamenti previsti entro la fine dell’anno, il sindacatounastraordinaria di almeno un anno. Questo intervento si rende necessario per garantire un futuro aimentre si concretizzano i piani di sviluppo delle nuove compagnie aeree, Ita, Atitech e Swissport, nate dalla scissioneex compagnia di bandiera italiana.Licenziamenti e l’emergenza nel settore aereoEntro la fine di dicembre, 2.098 dipendenti dirischiano il licenziamento, tra cui 1.715 a Fiumicino e 307 negli scali di Linate e Malpensa. Queste cifre evidenziano la gravitàsituazione e l’urgenza di individuare soluzioni per tutelare questi