Calciomercato.it - Crisi nera e sconfitta: sogno Mancini dopo il ritiro

il divorzio con l’Arabia Saudita, Robertopotrebbe tornare ad allenare in ItaliaUna intrigante ipotesi per Roberto, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e reduce dalla negativa esperienza alla guida dell’Arabia Saudita.Robertotorna alla Sampdoria (LaPresse) – calciomercato.itÈ durata poco più di un anno l’esperienza da commissario tecnico dell’Arabia Saudita per Roberto: l’ex Inter e Manchester City aveva accettato l’incarico nell’agosto del 2023 –l’inatteso divorzio con la Federcalcio italiana – e lo scorso 25 ottobre ha raggiunto l’accordo per liberarsi dall’accordo con la Saudi Arabian Football Federation, come regolarmente previsto dal contratto sottoscritto l’anno scorso.Allo stato attuale – dunque – Robertoè libero. Il suo nome può far gola a tanti club e nei giorni scorsi è stato anche accostato alla panchina della Roma in considerazione della tutt’altro che stabile situazione di Ivan Juric, concretamente a rischio esoneroaver presto il posto di Daniele De Rossi a inizio campionato.