Gaeta.it - Controlli della polizia ad Ancona: 49 giovani identificati per violazioni e alcol

Nel fine settimana, le operazioni disvolte adhanno portato all'identificazione di 49, di cui 13 con precedenti penali. L'attività si è concentrata sul monitoraggio delle aree attorno alle fermate degli autobus urbani e nei punti nevralgici del centro città, con l'obiettivo di garantire ordine e sicurezza tra i cittadini. Grazie all'ausilioSquadra volante, gli agenti hanno effettuatomirati per prevenire comportamenti trasgressivi e garantire un ambiente sicuro per tutti.L'attività di monitoraggio nel centro cittàLe operazioni si sono concentrate su specifiche zone di, in particolare nelle aree limitrofe a fermate degli autobus e nelle piazze principali. I poliziotti hanno setacciato i luoghi di maggiore affluenza, come Piazza Cavour, per intercettare situazioni di degrado e di abusivismo.