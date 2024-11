Liberoquotidiano.it - "Condanniamo le sue parole". Raimo insulta Valditara? I presidi si schiarano contro di lui

Christiandice che erano critiche. In realtà le sueil ministrosomigliavano molto di più a degli insulti. E, per questo, si è beccato tre mesi di sospensione dall'insegnamento con stipendio decurtato. L'associazione deicritica il prof scrittore, candidato alle Europee con Avs (non eletto), perché, dice, non è così che si educano gli studenti alla tolleranza. Altri prendono le sue difese e gridano all'attentato alla libertà di espressione. Lui,, è in pena per i soldi. Ma non deve. È partita una raccolta fondi in suo sostegno e ora c'è una bella pila che lo aspetta: 13mila euro. Ci esce fuori il sostentamento per tre mesi e pure un viaggetto ai Caraibi. Noto per le uscite un filo scomposte,è quello che voleva insegnare ai suoi studenti a randellare i nazi.