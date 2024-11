Liberoquotidiano.it - "Con un colpo di pistola". Italiano ucciso in Texas: l'assassino ha 17 anni

Si chiama Kevin Jaramillo Ramirez, è un ispanico di Temple,, il ragazzo di 17che hacon undiPaolo Tescari, 47emigrato negli Stati Uniti più di quindicifa. L'omicidio è avvenuto giovedì mattina per quello che sembra, secondo i media locali che citano gli investigatori, uno scambio di persona o un malinteso. Alle 8 di mattina Tescari era stato trovato a terra, in gravi condizioni. Il personale medico di un'ambulanza ha tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato niente da fare: ventiquattro minuti dopo il ritrovamento, Tescari è stato dichiarato morto. Poche ore dopo è stato individuato il ragazzo che gli ha sparato, Ramirez, al quale l'avrebbe chiesto una sigaretta. L', legato a un'organizzazione cristiana che fornisce assistenza e pasti ai bisognosi, ' My Sheep', è la terza vittima di omicidio legata al gruppo negli ultimi tre mesi.