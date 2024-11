Liberoquotidiano.it - "Clima di scontro istituzionale, basta": Schlein, la sparata davanti alle toghe rosse è un autogol

Dopo aver parlato di "purghe", di "olio di ricino", dopo non aver fiatato sugli scontri tra antagonisti e polizia a Bologna e dopo essere rimasta mutaalla chiamata alla rivolta sociale lanciata da Maurizio Landini, Ellydà pure lezioni agli altri sull'abbassare i toni. Leggere per credere: "È grave e inopportuno l'attacco costante al lavoro dei giudici e, siccome si è acuito dopo il fallimento del modello Albania, vorrei ricordare che quando arriva una sentenza della Corte di giustizia europea i giudici non possono che applicare la legge. Non si possono incolpare i giudici né le opposizioni se non si sono lette le leggi e le sentenze della Corte europea". E ancora: "Non posso che ritenere che il dialogo tra politica, istituzioni e magistratura deve essere improntato su principi di lealtà, reciproco rispetto dei ruoli e spirito costruttivo", ha sottolineato.