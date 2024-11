Romadailynews.it - Cina-Peru’: rapporto think tank pubblicato durante incontro annuale BRI a Lima

, 10 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 5 novembre 2024, mostra ildelintitolato “Jointly Promoting High-Quality Development and Building an Asia-Pacific Community with a Shared Future”. Ile’ statovenerdi’ a, in, dallo Xinhua Institute, unaffiliato all’agenzia di stampa Xinhua. Ill’sulla cooperazione pragmatica nel quadro della Cornice Belt and Road Initiative (BRI) tra, invita a costruire una comunita’ Asia-Pacifico con un futuro condiviso, caratterizzata da apertura, inclusivita’, crescita innovativa, connettivita’ e cooperazione win-win, in linea con le tendenze generali dei tempi e come obiettivo comune per i membri dell’APEC. (Xin) Agenzia Xinhua