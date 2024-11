Metropolitanmagazine.it - Chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini: “È arrivato nel momento giusto”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

è arrivata alla ribalta grazie al personaggio di Giulia, aka Crazy J, in Mare fuori. In realtà era già conosciuta, soprattutto dalla Gen Z, sui social, dove ha riscosso un enorme successo durante la pandemia.Classe 1999, nata a Varese, della sua vita privata non si sa molto. In un’intervista a Vanity Fair,ha parlato dei suoi genitori, di come sia cresciuta principalmente con sua madre, insegnante d’inglese, mentre suo padre, commerciante nei mercati di antiquariato, è stato piuttosto assente nella sua vita.è molto riservata. Prima di Sanremo 2024 non ha mai rilasciato dichiarazioni, soprattutto sulla sua vita sentimentale, anche se ha raccontato di aver vissuto in passato una storia d’amore turbolenta, all’età di 16 anniTra la musica e la carriera da attrice post-Covid,aveva rivelato di aver trovato l’amore durante un periodo di rinascita e di avere unda poco più di un anno:“Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie.