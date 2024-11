Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tentativo per Victor Lindelof a gennaio? L’indiscrezione

Ilfarà unper acquistarenella prossima sessione diinvernale? Il punto della situazioneIlcorre ai ripari. La dirigenza rossonera ha iniziato la ricerca di un difensore centrale che possa rinforzare la rosa già nella prossima sessione di, ovvero quella invernale.Le tre reti subite contro il Cagliari, unite agli inizi di stagione difficili di Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, hanno messo in allarme la società che sta valutando ora diversi profili per rinforzare il reparto arretrato. Tra cui quello di.Zlatan Ibrahimovic portaal? Le ultime View this post on InstagramA post shared byLindelo?f (@perLEGGI ANCHE, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: Theo Hernandez ora vai in panchina!Difensore centrale svedese classe 1994 del Manchester United ormai fuori dai progetti futuri della squadra inglese.