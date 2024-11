Agi.it - Buona la prima per Sinner a Torino, battuto De Minaur

AGI - Debutto sul velluto per Janniknelle Atp Finals, cominciate oggi a. Sul veloce (ma non troppo) dell'Inalpi Arena, il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha piegato l'australiano Alex De, numero 8 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4. Nell'altra gara di questo girone A delle Finals, andata in scena nel pomeriggio, Taylor Fritz ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-4 6-3. Nella sua seconda uscita di questo "Master"(al settimo successo nelle otto sfide giocate contro De) affronterà proprio lo statunitense. Terzo ostacolo del girone per l'altoatesino infine Medvedev, oggi molto nervoso e falloso. Domani spazio alle prime due gare dell'altro raggruppamento. In campo dunque Carlos Alcaraz, opposto a Casper Ruud, e Alexander Zverev, che sfida Andrey Rublev.