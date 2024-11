361magazine.com - Ballando con le Stelle, eliminati e classifica (sabato 9 novembre)

con le, lae glidella settima puntata di2024Dieci le coppie dicon lerimaste in gara dopo le eliminazioni dei Cugini di Campagna e Alan Friedman, nonché il ritiro dalla gara per infortunio di Nina Zilli. Nel corso della settima puntata le coppie che si sono salvate sono quelle formate da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti,; Tommaso Marini e Sophia Berto.E poi a queste si aggiungono: Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli,; Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che troveremo in gara la prossima settimana.Leggi anche–> Grande Fratello, Mariavittoria e Javier: sta nascendo un amore? Lui si esponeNel corso dello show di ieri sera su Raiuno sono state tre le coppie finite al ballottaggio: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Furkan Palali e Erica Martinelli.