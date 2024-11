Lapresse.it - Atp Finals, Fritz batte Medvedev nel primo singolare

Taylorha battuto Daniilneldell’edizione 2024 delle Atp, al via da oggi a Torino. Il tennista statunitense, numero 5 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 21? di gioco. In serata è previsto l’esordio di Jannik Sinner, che affronterà l’australiano Alex De Minaur: la partita è prevista non prima delle 20.30.Unmolto nervosoDurante il match il russo ha offerto ancora una volta la peggior versione di sé, rompendo una racchetta dopo aver perso ilset, chiuso con tre doppi falli di fila nel game decisivo. Gran nervosismo da parte dianche nel secondo parziale: una volta essersi ritrovato sotto 4-2 il numero 4 al mondo ha lanciato una racchetta contro il microfono a bordo campo, spaccandolo. Nonostante il penalty pointha continuato nella sua follia, impugnando la racchetta al contrario nel game di risposta e lanciandola in aria dopo ogni punto perso.