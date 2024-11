Ilgiorno.it - Ancora vandali in azione a Vigevano: "Telecamere a difesa del centro"

(Pavia) Il problema non è nuovo. Ma, nonostante l’incremento della sorveglianza, nonsotto controllo. Gli atti dismo in città, anche in pieno, restano di pressante attualità. L’ultimo è avvenuto addirittura in piazza Ducale, dove ignoti hanno danneggiato le piante ornamentali posizionate all’esterno del negozio Sguazzini, uno degli esercizi commerciali storici della città. Unsmo perpetrato, con tutta probabilità, nelle ore notturne, quando il salotto cittadino è completamente deserto e da dove è molto agevole allontanarsi in fretta, considerati i numerosi accessi alla piazza. Resta la gravità dell’accaduto, che va al di là del mero danno materiale comunque subìto dall’attività commerciale. Davanti a questo episodio, che è purtroppo l’ultimo di una lunga serie, il gruppo civicoPrima di Tutto torna a chiedere l’installdidi videosorveglianza anche nel cuore della città.