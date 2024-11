Metropolitanmagazine.it - Alex De Minaur, chi è il l’avversario di Sinner alle Atp Finals di Torino: la fidanzata Katie Boulter e carriera

Janniksi prepara a debuttare nelle Atp2024 contro un «Demone», il soprannome che viene dato al suo avversario, il 25enne australianoDe. Perché lo chiamano così? Già giovanissimo, era un fenomeno di precocità. A febbraio 2016, pochi giorni prima di compiere 17 anni (è nato a Sydney il 17 febbraio 1999), era già n. 2 del mondo a livello junior. Quell’anno ha centrato le semifinali a Melbourne, praticamente in casa, la finale a Wimbledon e di nuovo le semifinali a New York, ovviamente in versione under 18. È australiano (tifosissimo di Lleyton Hewitt, si è anche tatuato sul petto il numero 109 perché con la convocazione del 2018 è diventato il 109° giocatore di Coppa Davis per il suo Paese), ma non troppo: il padre, Anibal, è uruguayano e aveva aperto un ristorante.