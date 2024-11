Gaeta.it - Alessandro Cattelan alla guida di Sanremo Giovani: tutto sul nuovo format e i cantanti in gara

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittertorna in TV con unentusiasmante progetto:, uninnovativo che prevede una competizione tra artisti emergenti. Il programma sarà suddiviso in cinque puntate e avrà come obiettivo la selezione di quattro finalisti che parteciperannocategoria “Nuove Proposte” del Festival di. In questo articolo scopriremo in dettaglio il meccanismo del talent show e chi sono ipronti a sfidarsi sul palcoscenico di.Il meccanismo di: come funziona il talentrappresenta una tappa fondamentale per iemergenti., noto presentatore e volto di Rai, condurrà il programma che andrà in onda su Rai2, oltre a essere visibile anche su Radio2 e RaiPlay.