Accademia Volley Benevento, prima vittoria in campionato

Tempo di lettura: 2 minutiPrimo successo inper l’che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone diha superato il CS Pastena di Saleno (SA) con il punteggio di 3-1 (25-17 25-16, 22-25, 25-12) nella terza giornata deldi Serie C.A distanza di due settimane dall’ultimo e unico match disputato, avendo scontato il proprio turno di riposo nello scorso weekend, le giallorosse riscattano l’esordio amaro con la Fiamma Torrese e conquistano così i primi i tre punti inal termine di una prestazione molto convincente, con un unico passaggio a vuoto sul finire del terzo set che, tuttavia, non ha compromesso il risultato. Molto bene l’in avvio di gara e primi due set praticamente senza storia con le padrone di casa indemomìniate in attacco ed un Pastena che, nonostante l’ottima prova della sua centrale Prisco, non riesce a tenere testa alle giocate giallorosse.