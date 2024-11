Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 18:30

DEL 9 NOVEMBREORE 18.20 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD IN CORSIA DI SORPASSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, CODE ANCHE TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA.RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE.CODE INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO,CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEAFIRENZE SONO IN CORSO LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRATIBURTINA E SETTEBAGNI.