UFFICIALE | A Survivor Series sarà la Bloodline originale contro la nuova Sami torna con Roman

Un match WarGames tra le due versioni dellasi terrà a WWEil prossimo 30 novembre. Questo è quanto emerge dall’episodio di questa notte di SmackDown che ha visto riunirsi la versione più amata della stable diReigns.Le due fazioni si sfideranno a VancouverDa una parte la “OG“, composta daReigns, Jey Uso, Jimmy Uso eZayn, affronterà ladi Solo Sikoa, che includerà Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa in un match quattroquattro nella struttura a doppia gabbia.Il confronto a SmackDownSe all’inizio della puntataZayn eReigns non erano riusciti ad accordarsi su una reunion, con Reigns che ha rifiutato di “scusarsi”, alla fine le cose si sono rimesse sui binari che tutti aspettavano.Durante l’ultima puntata dello show blu, ladi Sikoa ha organizzato una cerimonia di riconoscimento del Tribal Chief, chiamando in causa Reigns.