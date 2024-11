Lanazione.it - Ternana, 1.100 tifosi verso la trasferta. Cicerelli e Romeo tornano in gruppo

Qualche progresso per. Intanto, i 1.100rossoverdi si preparano allain pullman, per la quale c’è stato un numero di richieste oltre le previsioni. La squadra. Nell’allenamento svolto a porte chiuse al "Taddei",sono tornati a svolgere una parte del lavoro in. E’ un buon segnale, considerando che dalla seduta di ripresa di martedì fino a quella di giovedì compreso i due calciatori hanno lavorato a parte. Ma, considerando la particolare patologia, la cautela è d’obbligo. Non sono in pratica del tutto fugati i dubbi in merito al loro migliore recupero, soprattutto nell’ottica di un impiego dal primo minuto. L’esterno d’attacco e il centrocampista sono reduci da un problema fisico simile, vedi forte contusione al fianco in seguito a contrasti di gioco.