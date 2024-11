Liberoquotidiano.it - Se il Fisco rischia di fermare la lotta contro la mafia

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Le tasse evase mandarono in galera Al Capone in America, le tasse da pagare potrebbero far saltare il sistema del pentitismo in Italia. Colpa di una stretta che l'Agenzia delle entrate-riscossione ha avviato nei confronti dei collaboratori di giustizia in procinto di concludere il percorso di cooperazione con lo Stato: offrire informazioni sulle attività criminali in cambio di benefici, sia economici che giudiziari (sconti di pena, liberazioni anticipate). Tra queste utilità c'è anche la cosiddetta «capitalizzazione», un contributo una tantum che viene riconosciuto ai pentiti a fine carriera: una sorta di «tfr» che consente loro di tentare di rifarsi una vita legalmente. «Cifre non certo paragonabili a quelle di venti o trent'anni fa», spiega a Libero un investigatore di lunga esperienza, oggi in servizio in Lombardia dopo una lunga parentesi in Calabria e in Campania, «quando i collaboratori avevano un potere contrattuale enorme.