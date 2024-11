Ildifforme.it - Sbarco di migranti a Shengjin, Salvini: “L’Italia rischia di diventare rifugio per criminali”

Leggi l'articolo completo su Ildifforme.it

In Italia, la questione deicontinua a essere al centro del dibattito politico. Recentemente, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha affrontato la sua vicenda giudiziaria legata al caso Open Arms, dicendo: "Conto di festeggiare il 18 novembre per il cambiamento in Emilia-Romagna, ma se mi condannano, non sarà un problema per me, ma per l'Italia"L'articolodi: “diper” proviene da Il Difforme.