Ilrestodelcarlino.it - Rosato e Righetti:: "Con De Pascale per vincere le sfide"

Il vicesegretario di Azione Ettoree il capogruppo Matteo Richetti sono intervenuti ieri pomeriggio al banchetto di Azione a sostegno della candidatura del cesenate Ivan Piraccini nella lista Romagna futura con Più Europa, Pri e Psi allestito in piazza Amendola. Avrebbe dovuto esserci anche il segretario Carlo Calenda che ha dovuto dare forfait. "Le priorità che rinveniamo per il governo dell’Emilia Romagna - ha affermato il modenese Richetti – sono tre aspetti: un piano complessivo contro il dissesto idrogeologico, la riaffermazione di un sistema sanitario universalistico la cui necessità si è ancor più riaffermata nel periodo postpandemico e il sostegno forte alla manifattura e alla agricoltura in grado anche di intercettare i fondi europei di cui la Regione è terminale". "Noi ha proseguito Richetti - siamo certi che la coalizione a sostegno di Depossa rappresentare una risposta a questee Azione ritiene che esse debbano passare attraverso la porta del riformismo e non del massimalismo", ha chiosato il vicesegretario di Azione con un riferimento a Avs e agli attriti all’ordine del giorno con il verde Angelo Bonelli.