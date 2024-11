Lanazione.it - Riapre l’osservatorio. Da lunedì il via alle visite: "È unico nel suo genere"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

EMPOLI Forse non tutti sanno che l’Istituto Calasanzio – nota scuola dell’Empolese che abbraccia classi dall’asilo nido al liceo – gode di una particolare struttura che lo rendenel suo: al suo interno, infatti, è presente un osservatorio astronomico, una delle poche realtà che, nella provincia di Firenze, possiede la strumentazione adeguata per l’osservazione dello spazio. In occasione della riapertura di questo luogo, a partire da11 novembre, sarà possibile visitare, aperto non solo agli studenti, bensì a chiunque voglia ’esplorarlo’. In caso di meteo favorevole, sarà inoltre possibile provare l’esperienza di osservare il cielo notturno mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto. L’idea di costruire un primo laboratorio astrofisico fu avanzata già nell’800 da Padre Alessandro Serpieri, dell’ordine degli Scolopi, autore di numerosi scritti, molti dei quali dedicati all’astronomia, ma bisognerà aspettare fino agli anni ’80 del 1900 per mettere in pratica la sua visione.