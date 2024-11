Quotidiano.net - Quando i figli smettono di essere bambini: come gestire questo cambiamento?

Cara Caterina, sono una mamma single, in realtà sono vedova da qualche anno, e il mioo adolescente è diventato l’uomo di casa. Fino a qualche tempo fa, pensavo di avere ancora tempo prima di dovermi preoccupare delle sue prime esperienze amorose, ma qualcosa mi ha fatto capire che il tempo corre più veloce di quanto immaginassi. Sono rientrata a casa dal lavoro e l'ho trovato sul divano con la sua fidanzatina, in atteggiamenti intimi. Confesso che sono rimasta di sasso! So che è una cosa normale, che fa parte della vita, ma non mi aspettavo che accadesse così presto. Mi sono sentita improvvisamente di fronte alla realtà: il mio bambino sta crescendo, ed è sempre più vicino a prendere il volo. Non vogliola classica “mammona” che lo soffoca, so che deve fare il suo percorso. Lo amo e voglio che sia libero di vivere tutte le sue esperienze, ma non posso negare che dentro di me provo un po’ di nostalgia.